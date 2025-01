Anteprima24.it - Ucciso e nascosto in cantina, condanna a 20 anni per 58enne napoletano

Tempo di lettura: < 1 minutoE' statoto a 20di carcere Nino Capaldo, 58, originario di Frattamaggiore (Napoli), ex collaboratore di giustizia processato a Torino con l'accusa di averea martellate un uomo, Massimo Lodeserto, e di averneil cadavere in uno sto di un palazzo in via San Massimo, nel centro storico del capoluogo piemontese. La sentenza è stata pronunciata dopo un rito abbreviato. Il 30 agosto 2023 la scomparsa di Lodeserto venne denunciata dai parenti. Il corpo fu ritrovato il 4 dicembre successivo. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un litigio per una questione di debiti.