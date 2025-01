Liberoquotidiano.it - "The informer", la storia mozzafiato di un veterano di guerra

THERaimovie ore 23.10 Con Joel Kinnaman.,Rosamund Pike e Clive Owen. Regia di Andrea Di Stefano. Produzione USA 2019, Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA Undiè arruolato più o meno a forza nell'FBI. L'incarico è quello di andare in prigione e lì arrivare alla testa del serpente incastrando un boss della droga che tira le fila del traffico di New York da dietro le sbarre. Ma il carcere è in subbuglio e l'infiltrato si trova a lottare per sopravvivere tra due fazioni che lo vogliono morto: i sicari del boss e i secondini che lo credono un criminale. PERCHE' VEDERLO Perchè Di Stefano, come aveva dimostrato qualche anno prima con Escobar e come ha mostrato più recentemente in "Ultima notte di Amore" è uno dei migliori direttori d'azione emersi in Italia nell'ultimo decennio.