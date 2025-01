Amica.it - Tendenza tailleur grigio: divisa chic da copiare alle celeb

La moda suggerisce un ritorno deciso al sofisticato. Il power suit è impeccabile sotto ogni punto di vista: di seguito, i look delleper scoprire come renderlo meno noioso.Per partecipare ai Golden Globe 2025, Ayo Edebiri ha scelto un completo over di Loewe. La sua stylist ha dichiarato di essersi ispirata all’outfit di Julia Roberts in Armani ai Globe del 1990. Ma ildi Edebiri era drappeggiato e impreziosito da una cravatta gioiello sui generis: fatta di piume ricoperte di oro 18 carati.Alla premiere del film A Complete Unknown, a Londra, Elle Fanning ha indossato un total look di Bottega Veneta della collezione resort 2025. Camicia a quadri e volumi over rompono il rigore del. D’altro canto era tutta d’un pezzo Hailey Bieber con il suoSaint Laurent by Anthony Vaccarello: oversize, Anni 80, con tanto di cravatta e occhiali da vista.