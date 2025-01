Romadailynews.it - Sanita’: impiantata la “clessidra” per cuore su 5 pazienti a ospedale Bambino Gesu’

La “” per il, un innovativo dispositivo salvavita destinato acon gravi cardiopatie congenite, e’ statadai cardiologi interventisti dell’pediatricosu cinque. Lo dichiara in una nota l’pediatricoIrcss. Si tratta dei primi interventi in Europa realizzati dopo l’ottenimento del marchio Ce – prosegue l anota -. Il dispositivo, composto da uno stent autoespandibile e da una valvola polmonare, era gia’ stato impiegato a giugno 2023 per uso compassionevole.“Questa procedura mininvasiva consente di evitare l’intervento chirurgico aaperto in soggetti particolarmente fragili a causa della loro storia clinica, riducendo cosi’ i rischi e migliorandone la qualita’ della vita. Ipossono essere dimessi dopo appena 2-3 giorni”, spiega il dottor Gianfranco Butera, responsabile dell’unita’ di cardiologia interventistica del