Tvplay.it - Rafa Leao manda al tappeto il Como: il Milan la ribalta in 5 minuti

Leggi su Tvplay.it

La cronaca della sfida di campionato fra: dopo un primo tempo che ha visto i padroni di casa più propositivi, nel secondo il match è più intenso e i rossoneri conquistano i tre punti non senza fatica.È metà settimana di Serie A per i recuperi relativi alla 19esima giornata, i quali interessano le squadre che sono state impegnate nella Supercoppa italiana e relative rivali. Il primo incontro che va di scena allora è quello allo Stadio Sinigallia fra, che rappresenta la prima trasferta in campionato per Sergio Conceicao con i rossoneri, mentre ilcercherà di confermarsi dopo il prezioso pareggio contro la Lazio.alil: illain 5(LaPresse) – tvplay La formazione guidata da Cesc Fabregas si esprime in campo col 3-4-2-1 con Butez fra i pali, in difesa Goldaniga, Dossena e Kempf.