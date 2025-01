Ilgiorno.it - Più morti, ma meno denunce. Incidenti sul lavoro, è rebus

Una riunione in tema di sicurezza sulsi è tenuta ieri mattina in Prefettura, coordinata dal Prefetto di Lodi, Enrico Roccatagliata. L’occasione d’incontro, come da calendario semestrale di verifica in base al protocollo d’intesa siglato nel settembre del 2021, con i principali attori istituzionali, associativi di categoria e sindacali, ha avuto come punto focale il tema della sicurezza nell’ambito del settore edile, venuto tristemente in evidenza più volte nel corso dell’anno. Sono intervenuti, oltre ai vertici delle forze dell’ordine anche i rappresentanti di Inail, Inps, Itl, Ats, Ance, Assolombarda, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Unione Commercio Turismo e Servizi. Presenti altresì i rappresentanti dei sindacati, sottoscrittori del Protocollo, Cgil, Cisl, Uil e Usb.