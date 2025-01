Quotidiano.net - Pini Italia acquisisce Vismara 1898: rilancio e focus sul mercato internazionale

Il gruppo alimentaresi è aggiudicato all'asta, presso il Tribunale di Reggio Emilia, l'acquisto della partecipazione totalitaria nella, società in cui verrà conferito il ramo d'azienda dellalegata alla produzione e alla commercializzazione di quanto lavorato nello stabilimento di Casatenovo, nel Lecchese. L'operazione, viene spiegato in un nota dello stesso gruppo, permetterà di salvaguardare il posto dei 162 dipendenti impiegati e determina "un nuovo inizio per". Per la nuova società "che raccoglie l'eredità di un'azienda con un fatturato pari a 62 milioni - viene sottolineato - c'è un piano diche prevede importanti investimenti mirati a una crescita strutturale dell'azienda, che interesserà la parte di produzione e di vendita: unsempre più importante verrà rivolto al, in particolare quello statunitense, grazie all'inserimento dell'azienda in un sistema di filiera capillare guidato dal Gruppo, che ha all'attivo 10 centri produttivi, 8 ine 2 all'estero".