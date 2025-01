Ilrestodelcarlino.it - Pesta un infermiere del Sant’Orsola e insulta gli agenti: arrestato

Bologna, 14 gennaio 2025 – Ha aggredito undel, sferrandogli un pugno in bocca e prendendolo a calci. Un quarantacinquenne campano è statoieri sera dai poliziotti delle Volanti intervenuti al policlinico per placare l’uomo. Erano circa le 22 di ieri, quando è arrivata la chiamata di unche riferiva di essere stato colpito al volto dall’uomo, senza fissa dimora, che si era addormentato all’interno dei locali dell’ospedale. La vittima spiegava di essere in servizio al pronto soccorso e di essersi avvicinato al soggetto per chiedergli le proprie generalità per poterlo registrare al triage. L’uomo si è subito innervosito e ha colpito l’con un pugno sul volto, causandogli un trauma al viso e una prognosi di sette giorni. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato l’uomo che era molto agitato e che ha rifiutato di fornire le proprie generalità.