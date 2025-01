Quotidiano.net - Perquisizioni a Prato e Toscana: indagini su Etruria 14 e Rete dei Patrioti

Perquisiti dai pm di, Lucca, Firenze e Pistoia esponenti e sedi dei gruppi14 edeiper "espressioni minacciose e offensive nei confronti dell'ordine della magistratura", in relazione allo striscione messo tra il 19 e il 20 novembre 2024 davanti al palazzo di giustizia dicon la scritta "Musk ha ragione toghe rosse andatevene". Lo striscione fu rivendicato sulla pagina Fb di14 con un post dal contenuto "offensivo e oltraggioso" verso il presidente Sergio Mattarella. Le quattro procure indagano per oltraggio e minaccia al corpo giudiziario, e offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato. Dopo lo striscione esposto a, la stessa "condotta delittuosa" - spiegano in un comunicato congiunto i procuratori, di Firenze Filippo Spiezia, di Lucca Domenico Manzione, di Pistoia Tommaso Coletta e diLuca Tescaroli - ci fu nella stessa giornata davanti alle sedi giudiziarie di Firenze, Lucca e Pistoia.