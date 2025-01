L’assurda legge della città di Kennesaw, dove è obbligatorio possedere un’arma

Leggi su Dayitalianews.com

Negli Stati Uniti, nonostante le tante polemiche legate alle “armi facili” che sono state alla base di orribili massacri,una pistola oda difesa è considerato più o meno normale. Se nella maggior parte degli Stati Unitiè un’opzione, c’è unaGeorgia chiamataavereè addirittura un obbligo di.Ladi: “Obbligo di averecon relative munizioni”Lanella piccola cittadina in realtà è in vigore già da un po’, dagli anni ’80, e impone a tutti i capifamiglia dida fuoco e le relative munizioni per la sicurezza, la protezione e il benessere generalee dei suoi abitanti. Derek Easterling, sindaco, ha precisato chenon è un piccolo Far West, poiché chiaramente è vietato sparare senza un motivo preciso, così come le autorità non vanno a bussare a casa delle persone a chiedere di mostrare la loro arma.