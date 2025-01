Ilprimatonazionale.it - La svolta anti-woke delle big-tech: il capitale si riorganizza

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 14 gen – Lo scorso anno su queste colonne avevamo preannunciato il riposizionamento del granderispetto all’ideologia: dalla Disney a Netflix, ci sembrava che il black washing non avesse pagato i dividendi sperati facendo correre ai ripari i grandi Paperoni. Ora anche Meta e il padron Zuckerberg dicono addio alle velleità, a partire dalle loro stesse strutture.Ladei paraculiDopo aver annunciato il tagliopolitiche DEI (diversità, uguaglianza, inclusione), la società di Mark Zuckerberg è infatti passata alle vie di fatto, per così dire. La revisione aziendale è partita dai cessi, letteralmente: via tamponi e assorbenti per il ciclo dai bagni degli uomini. Una “bandierina” che era stata piazzata dalla comunità Lgbt – per giustificare la necessità di tutelare i dipendenti non binari o in fase di transizione di genere – ma chiaramente ostile alla realtà.