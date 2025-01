Ilrestodelcarlino.it - La macelleria ’Cangini’ compie cinquant’anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mezzo secolo di onoratissima attività. E’ il bel traguardo tagliato in questi giorni da Carlo Cangini, l’apprezzato macellaio di Terra del Sole. Sono trascorsi infattida quando, poco più che bambino, l’esercente prese per la prima volta in mano un coltello. Era il 1975, anche allora si celebrava l’anno santo, il boing 747 della Pan Am solcava per la prima volta i cieli, la Rai trasmetteva l’ultima edizione di Canzonissima mentre Fellini festeggiava il quarto Oscar con Amarcord. Negli stessi mesi Bill Gates fondava la Microsoft e Margareth Thatcher diventava leader del partito conservatore del Regno Unito. Da allora si è capovolto il mondo, ma ‘Carletto’ è rimasto sempre li, dietro il bancone e nel laboratorio di Rio Cozzi. "Sono nato a Civitella, la mia famiglia aveva un podere in campagna – racconta Cangini –.