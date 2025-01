I filmati porno e le domande in saletta | Quando avete dato il primo bacio? Cosa emerge dopo l’arresto della prof aggredita a Castellammare di Stabia

Leggi su Open.online

il, quale musica vi piace mettere.». Queste sono alcune delleche laessoressa di sostegno arrestata con l’accusa di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne, poneva ad alcuni alunni di una scuola media di Castellamare di, in provincia di Napoli. Si trattastessa docentea novembre da circa 30 genitori che denunciavano presunti maltrattamenti nei confronti dei loro figli minorenni. Accusate al tempo bollate come voci, ma che in realtà, grazie al lavoro degli inquirenti, hanno fattore un’inchiesta che coinvolge ben sette alunni, quattro ragazzi e tre ragazze, nati tra il 2011 e il 2013. I ragazzini venivano convocati tutti insieme e altre volte a gruppi.