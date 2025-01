Isaechia.it - Grande Fratello, ventiduesima puntata: eliminata Helena, Jessica protagonista dallo studio. I nominati sono…

Leggi su Isaechia.it

Si è appena conclusa una nuovadel. Alfonso Signorini all’apertura ha fatto il suo ingresso come sempre salutando tutti i presenti. A fargli da spalla le immancabili opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Nella sua solita postazione l’esperta dei social Rebecca Staffelli.Il conduttore si è collegato con idella settimana: Luca Calvani,Prestes, Shaila Gatta, Ilaria Galassi e Tommaso Franchi. Per mostrare cosa si cela dietro il televoto eliminatorio, ha mostrato una clip che riassumeva quanto accaduto in Casa. Il fulcro della clip è stato, ovviamente, lo scontro traede quello tra quest’ultima ed Ilaria. Questi due episodi sono costati laon d’ufficio alle tre dirette interessate, ma la Morlacchi si era voluta sottrarre al giudizio del pubblico ritirandosi volontariamente dal gioco.