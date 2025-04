Metropolitanmagazine.it - Antonello Fassari è morto, aveva 72 anni l’attore de “I Cesaroni”

oggi all’età di 72, attore, regista e sceneggiatore era nato a Roma il 4 ottobre 1952. Diplomato alla Silvio D’Amico, al grande pubblico è noto anche per il suo ruolo nella serie televisiva “I” (2006-2014) e per la sua interpretazione di Ciro Buffoni nel film “Romanzo criminale” (2005). Dopo aver conseguito il diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” nel 1975, ha iniziato la sua carriera teatrale collaborando con il regista Luca Ronconi in diverse produzioni. Negli’80,ha ampliato la sua attività al cinema e alla televisione. Nel 1984 ha inciso una delle prime canzoni rap italiane, “Romadinotte”. ? Tra i suoi ruoli più noti si annovera quello di Cesare nella serie televisiva “I” (2006-2014), che ha conferito agrande popolarità.