Ilrestodelcarlino.it - Gli albergatori pensano in grande: "Ma servono incentivi e meno ostacoli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Glidella Regina vogliono investire nelle proprie strutture, ma chiedono ora strumenti urbanistici e burocrazia ai minimi termini per dare un nuovo volto alla città. Chiedono un 20% in più di cubatura e servizi (verande, ristoranti e cucina, bagni, aree fitness), ma anche un ufficio e tecnici a disposizione per snellire le pratiche e partire con i cantieri il prima possibile. Dunque c’è fiducia sul futuro turistico della Regina. "Possiamo dire che un 10% didelle 200 strutture alberghiere presenti in città è pronto a investire se però vi fosse un sostegno tecnico e politico da parte dell’amministrazione pubblica – dice Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione– visto che si sta discutendo del nuovo pug, piano urbanistico generale, a Palazzo Mancin.