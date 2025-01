Gennaio quella sottile voglia di cambiamento Adesso è il momento

Leggi su Ildenaro.it

Come ogni anno, al principio di un nuovo inizio, si innesca nella parte più interna del nostro animo unadi.Un desiderio che si riverbera per diversi aspetti della vita: lavoro, privato, stile.Ma è pur vero che se i primi due ambiti necessitano di qualche massiccia dose di tempo, impegno e decisioni in più, per quanto concerne il proprio stile, invece, si può agire fin da subito. Magari iniziando da piccole modifiche che però, passo dopo passo, porteranno ad una vera e propria metamorfosi per arrivare anuova versione di se stessi più fedele all’immagine custodita nel nostro io più interno. E’ come una gara di boxe: piccole spinte che, giorno dopo giorno, cercano di svegliare quell’io assopito e stratificato sotto l’annoiante routine quotidiana che ci ha portato a coprire la parte più essenziale e veritiera della persona chemo diventare.