Garnacho in azzurro | il Napoli ha la chiave per chiudere

L’attaccante argentino del Manchester United può essere il sostituto di Kvaratskhelia: De Laurentiis ha un vantaggio da sfruttareKhvicha Kvaratskhelia out, Alejandroin. È questo il piano delper il mercato di gennaio. Da quando è scoppiato il caso del georgiano che, per stessa ammissione di Conte, ha chiesto la cessione, ci si interroga su cosa farà la società partenopea per sostituirlo.In attesa che venga definita la cessione del numero 77 al Psg, Manna è già al lavoro per individuare il sostituto più adatto per non far abbassare la qualità della rosa dei partenopei. Il nome individuato come preferito è quello di Alejandro: appena 20 anni, argentino con passaporto spagnolo, non un incedibile per il Manchester United che ha bisogno di fare cassa per non cadere nella trappola e nelle sanzioni del Fair Play Finanzario inglese.