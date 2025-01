Lapresse.it - Francia, Bayrou annuncia: “Torna in cantiere la riforma delle pensioni”

Il nuovo primo ministro francese Françoishato la rinegoziazione della contestata, che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. Lo ha fatto sapere nel suo discorso di politica generale che sta tenendo all’Assemblea nazionale.EN DIRECT Déclaration de politique générale du Premier ministre, François @, à l’Assemblée nationale. https://t.co/UvvraMJiM6— Gouvernement (@gouvernementFR) January 14, 2025, l’annuncio diha dichiarato che rimette “in” la“con le parti sociali per un tempo breve e a condizioni trasparenti, utilizzando un metodo inedito e in qualche modo radicale”. Il premier ha promesso che cercherà “un nuovo percorso di, senza totem o tabù, nemmeno per quanto riguarda l’età pensionabile”, a patto che vengano forniti i finanziamenti per i cambiamenti.