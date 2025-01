Ilfattoquotidiano.it - F1, Ocon pizzicato da Alpine a causa del Gps sull’auto aziendale: ecco cosa stava facendo il pilota francese

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’si rese conto che Estebanaveva cominciato a chiacchierare con la Williams. Come? Ilvenne beccato grazie al Gps che aveva a bordo della macchinae i suoi spostamenti vennero monitorati. Il capitolo delnella scuderia britannica siper chiudere e quell’episodio non fece altro che rafforzare l’idea di separarsi al termine della stagione.Poco dopo, ilavrebbe firmato per la Haas (con la quale gareggerà nel Mondiale 2025 assieme a Oliver Bearman) chiudendo così un’avventura di cinque anni e senza che ci fossero rimpianti per il suo addio. Tutt’altro, fu la naturale conseguenza di rapporti ormai deteriorati: l’apice si raggiunse con l’incidente a Monaco con l’allora compagno di corse, Pierre Gasly. A Grove, quartier generale della Williams,si era recato per prendere le misure e adattare nella migliore maniera possibile l’abitacolo.