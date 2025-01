Calciomercato.it - Deferimento e penalizzazioni, accuse UFFICIALI: classifica stravolta

Leggi su Calciomercato.it

La Federcalcio presenta leche possono costare caro ai club coinvolti: c’è il rischio di vedere il campionato condizionatoIl momento delè arrivato e la Federazione è pronta a muovere le sue. Larischia di essere profondamente rivisitata, come già accaduto negli anni scorsi, e il campionato condizionato.(LaPresse) – Calciomercato.itC’è attesa per quel che sarà la decisione della Football Association, la Federcalcio inglese, chiamata a decidere sul rispetto o meno delle regole del PSR, il Fair play Finanziario in vigore in Premier League. Il limite oltre il quale si verrebbe puniti sono i 105 milioni di sterline di disavanzo in un triennio: quello sul quale arriverà la decisione oggi è relativo agli anni che vanno dal 2021 al 2024.