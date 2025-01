Ilfattoquotidiano.it - Consumo energetico, un libro smonta 10 falsi miti: il frigo vuoto e gli screen saver non fanno risparmiare, i coperchi giusti sulle pentole sì

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfaenergia? Niente di più falso. In realtà, ogni alimento aggiunto nella dispensa aiuta a raffreddare, formando un muro contro l’aria calda proveniente dall’esterno. I programmi brevi di lavaggio sono meno dispendiosi a livello? No: se si mette il turbo alla lavatrice, si aumentano anche i consumi. I luoghi comuni sul risparmiosono tanti e duri a morire. Li mette in fila undell’esperto tedesco Maximiliam Gege dal titolo “energia” (Terranuova editore).ENERGIA: ECCO COME FARE. 100 CONSIGLI PER LA VITA DI TUTTI I GIORNI,Un altro cliché è, ad esempio, quello per cui le lampade a risparmiosarebbero più convenienti: l’inganno è nel nome, spiega l’esperto, perché queste lampade consumano l’80% in più delle moderne lampade a Led.