Ilfattoquotidiano.it - Claudio Lotito, il falconiere licenziato dopo l’operazione al pene e l’aquila laziale che non vola più: Dante aveva previsto tutto!

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E ora,il licenziamento in tronco della Lazio, Juan Bernabé è uccel di bosco. Ildel club biancoceleste, l’uomo che facevareOlympia allo stadio, è stato infattila circolazione, sui social, di un video in cui mostra, fiero, il suoappena rigenerato. L’11 gennaio Bernabé è stato infatti operato nella clinica dall’urologo-andrologo Gabriele Antonini nella clinica “Nuova Villa Claudia” per impiantare una protesi al: al termine dell’intervento si è fatto filmare in splendida erezione, orgoglioso e sorridente della sua ritrovata virilità. “Ho avuto due carcinomi in passato e un problema a un testicolo cadendo da cavallo – ha raccontato a Repubblica l’exdella Lazio e del Benfica, altro club che ha come simbolo-. Ora ho ritrovato fiducia in me stesso e la piena potenza sessuale.