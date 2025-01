Napolipiu.com - Chi prende il Napoli per sostituire Kvara: da Adeyemi a Garnacho, la lista completa

Chiilper: da, la">Chiilpertskhelia:, Chiesa, Galeno, Ndoye, Zhegrova, Ziyech e tutti i nomi seguiti dagli azzurriIlsi prepara al dopotskhelia. Con il georgiano ormai a un passo dal PSG, il club azzurro sta scandagliando il mercato alla ricerca del sostituto ideale. Antonio Conte ha già dato il via libera alla cessione, con De Laurentiis pronto a reinvestire parte dei 75 milioni in entrata. Analizziamo tutti i profili sul taccuino della dirigenza partenopea.Alejandro– Manchester UnitedLa prima scelta degli azzurri è il gioiello argentino dei Red Devils. Il ds Manna ha già avviato i contatti in Spagna con l’entourage del giocatore. Il nodo principale è la valutazione: il Manchester United chiede non meno di 70 milioni.