Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti/Eccellenza. Sette giorni, tre vittorie. Il Formigine decolla

Leggi su Sport.quotidiano.net

Se Carlo Verdone e Renato Pozzetto erano diventati celebri con i loro ’7 chili in 7’, la dieta magica del(foto) in questo super avvio di 2025 parla di ’9 punti in 7’. In pratica nelle 3 gare di questa settimana appena conclusa la squadra di mister Francesco Cattani ha quasi eguagliato i 10 punti messi insieme nelle 17 giornate della prima parte di stagione, in cui erano arrivate solo le 2fuori casa con Agazzanese e Castelfranco. Il 2-1 di Colorno con la doppietta di Arati, il faticoso 1-0 sul Castelfranco di mercoledì sera firmato nel finale da Napoli e l’1-0 sul Salso di domenica con la punizione pennellata di Davoli hanno letteralmente "ribaltato" la stagione dei verdeblù, che erano andati a risposo a fine 2024 penultimi da soli con 10 punti, a -6 dal quartetto formato da Rolo, Colorno, Scandiano e Gotico, -9 dal Fabbrico prima squadra fuori dai playout e -12 dall’Arcetana.