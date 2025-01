Oasport.it - Basket, Tortona piega la resistenza di Peristeri nei play-in della Champions League e passa il turno

La Bertramsoffre nel finale ma vince anche la gara di ritorno dei-inballed accede alla fase ad eliminazione diretta! Dopo aver rispettato il fattore campo una settimana fa i piemontesi battono a domicilio i greci delper 65-73, reagendo al sorpasso dei padroni di casa nei minuti finali e mantenendo i nervi saldi nei momenti di difficoltà. Christian Vital trascina i suoi con 17 punti al pari di Tommy Kuhse che chiude con 16 punti, mentre per gli ellenici il miglior realizzatore è Jarell Eddie con 19 punti.Avvio perfettoBertram (3-8), con Christian Vital ed Ismael Kamagate che danno il vantaggio in doppia cifra a metà primo quarto (4-16).cerca invano di risalire la china ed impensierire i piemontesi, ma la squadra di Walter De Raffaele innesta subito le marce alte senza concedere nulla in difesa: vanno a referto anche i due azzurri Davide Denegri e Luca Severini che chiudono il primo quarto sul punteggio di 5-22 in favore di