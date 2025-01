Ilgiorno.it - Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, in ospedale al settimo mese di gravidanza. Come sta

Milano, 13 gennaio 2025 – Zoe, la 29enneincinta di, calciatore del Milan, è stata ricoverata nei giorni scorsi in una clinica milanese per complicazioni di salute potenzialmente pericolose per lei e la piccola che porta in grembo. È lei stessa a spiegarlo via social, con un paio di stories in cui racconta l’accaduto. “Abbiamo iniziato l’anno con il botto, ma ora stiamo bene entrambe”, ha scritto l’influencer. Per poi aggiungere una spiegazione e una riflessione: “Laè un momento delicato e possono succedere tantissime cose, nonostante io sia stata sempre attenta a tutto. Nonostante tutte le mie immunità alimentari, sono stata colpita da un batterio tossico che si trova ovunque e in maniera molto forte”. Lasciatasi alle spalle, il momento peggiore, la 29enne fa un appello alle ragazze e alle donne in attesa: “Ci sono ragazze che non hanno fatto la toxo (toxoplasmosi, ndr) che condividono cattivi messaggi social mangiando cose crude, mangiando di tutto quando non è possibile perché mettete a rischio solo voi e il vostro bambino.