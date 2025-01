Lettera43.it - Vandalizzata la tomba di Charles Darwin nell’abbazia di Westminster

Leggi su Lettera43.it

Due attiviste del gruppo ambientalista Just Stop Oil hanno imbrattato ladidia Londra. Si tratta di una 66enne e una 77enne che hanno scritto sulla lapide dello scienziato e padre dell’evoluzionismo, usando della vernice arancione in polvere, «1,5 è morto» in riferimento alla soglia degli Accordi di Parigi superata nel 2024. Sottoscritti da quasi tutti i Paesi del mondo, nel 2015 infatti indicarono di non far aumentare la temperatura media globale di oltre un grado e mezzo rispetto ai livelli preindustriali per evitare seri guai all’ambiente. Copernicus ha certificato che il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato oltre che il primo a non rispettare gli accordi. Ecco perché secondo Just Stop Oil ormai sarebbero del tutto «morti». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Stop Oil (@just.