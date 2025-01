Lettera43.it - Usa, Biden vara l’ultima stretta sull’export di chip per l’AI: scontro con Nvidia

Leggi su Lettera43.it

Negli Stati Uniti ètra il presidente uscente Joee i colossi dell’intelligenza artificiale, su tutti. Il leader dei democratici, a pochi giorni dall’addio alla Casa Bianca, ha inasprito le normediper. Sono state fissate nuove quote di esportazione per circa 120 Paesi in tutto il mondo, e non soltanto per la Cina come accaduto dal 2022 in poi. Una scelta che non è piaciuta alle big del settore. Le nuove norme entreranno in vigore ad aprile e a salvarsi sono saranno soltanto 18 Paesi, considerati gli alleati più stretti degli Usa. Ci sono ad esempio la Gran Bretagna, il Giappone e i Paesi Bassi. Per 120 Stati si tratterà di limiti nazionali, mentre per altri scatterà un blocco totale. Tra questi ultimi paesi ci saranno Cina, Russa, Corea del Nord e Iran.