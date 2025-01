Lanazione.it - Truffe telefoniche su contratti luce e gas, i numeri segnalati in Toscana

Firenze, 13 gennaio 2025 – Tante le segnalazioni che arrivano alle associazioni dei consumatori dellarispetto a telefonate ricevute sui propri cellulari effettuate da persone che si spacciano per dipendenti di “enti regionali” o “consorzie gas della Regione”. E’ quanto si legge sul sito Info Consumo della Regione, dove sono raccolti idai quali arrivano le chiamate. Dall’inizio del 2025 e fino al 7 gennaio scorso sono due idai cittadini: 346-5095540. L’operatore si spaccia per un ente di gestione dei contatori inoffrendo un bonus; 349-1113073. L’operatrice si qualifica come appartenente ad un’associazione di consumatori che, su mandato del Comune di Pisa, doveva attivare una pratica per agganciare l’utenza dell’energia della cittadina contattata ad un punto più vicino all’abitazione.