Sicuri in montagna con il soccorso alpino

Arezzo, 13 gennaio 2025 –in, sempre. Questo l’obiettivo del Sast, il Corpo nazionale dele speleologico toscano del Cai, che da venticinque anni, oltre a intervenire per salvare o cercare persone disperse, si impegna a promuovere la cultura dellafacendo prevenzione e dando le corrette informazioni su come ci si approccia all’escursionismo. Questa volta le ‘lezioni’ di sicurezza si concentreranno sullad’inverno in vista di uscite di ciaspolatori, scialpinisti o semplici camminatori. Domenica 19 gennaio dalle 9,30 alle 13 la Delegazione appenninica del Sast insieme alla stazione Monte Falco del Saer (Emilia Romagna) e alle sezioni del Cai di Arezzo e di Stia allestiranno un presidio in località Fangacci, a quota 1500 metri, al confine dei comuni di Pratovecchio Stia e di Santa Sofia.