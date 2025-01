Oasport.it - Sci alpino, le convocate dell’Italia per Flachau. Debutta una ragazza di 20 anni

Sono state ufficializzate leper lo slalom di(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025. Domani, martedì 14 gennaio, ci attende una gara di grande appeal sulla pista intitolata a Hermann Maier.I rapid gates sotto la luce dei riflettori saranno i grandi protagonisti. La prima manche prenderà il via alle ore 17.45, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 20.45. Quali saranno quindi, le nostre portacolori?Il contingente azzurro vedrà al via: Martina Peterlini, Lara Della Mea, Marta Rossetti, Giorgia Collomb, Vera Tschurtschenthaler, Matilde Lorenzi e lante Giulia Valleriani, 20enne laziale del centro Sportivo dei Carabinieri, alla prima volta assoluta in Coppa del Mondo.Al momento il suo miglior risultato è un ottavo posto nello slalom di Coppa Europa di Les Diablerets della scorsa settimana.