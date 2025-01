Biccy.it - Ritorni di ex gieffine, eliminazione, confronti: anticipazioni del GF

Mancano poche ore a quella che è tra le puntate più attese di questa edizione del Grande Fratello. Dopo un televoto infuocato (qui l’andamento dei sondaggi) stasera potrebbe esserci l’di una delle due protagoniste di questo GF, Shaila Gatta o Helena Prestes. Non solo la possibilechoc, ci saranno anche idi due ex. Nella casa infatti tornerà Jessica Morlacchi, per un confronto con Luca Calvani e la Prestes. Il secondo di questiè quello della vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon infatti varcherà nuovamente la porta rossa per fare una sorpresa alla sua amica Helena, i fan temono che questo sia il segnale della possibile uscita della modella brasiliana. Nikita infatti ha fatto una sorpresa ad Helena anche a L’Isola dei Famosi e in quell’occasione la Prestes è stata eliminata.