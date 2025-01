Quotidiano.net - Riflettori puntati su cinque filiere

SIGEP WORLD, the World Expo for Foodservice Excellence è pronta ad accogliere l’industria globale del foodservice e a valorizzarne le eccellenze attraverso un programma, tra talk, esposizioni e competizioni, pensato per professionisti e aziende che vogliono aggiornarsi sulle tendenze e consolidare la propria presenza sul mercato globale. Sigep World 2025 punterà isuprincipali: gelato, pasticceria e cioccolato, caffè, panificazione e, tra le grandi novità, pizza. Nel 2024 in Europa, grazie a un incremento di circa l’1% rispetto al 2023, le vendite di gelato artigianale di tradizione italiana raggiungono gli 11 miliardi di euro (rispetto ai 10,9 miliardi nel 2023, ai 9,83 miliardi nel 2022). I due principali mercati, Italia e Germania, rimangono stabili complessivamente.