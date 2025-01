.com - Promozione / Fermignanese vittoria di squadra, puntuale la risposta della Jesina

Il Vismara perde imbattibilità e primato, Marina e Vigor Castelfidardo frenano. Classifica cortissima, ogni punto vale tantissimo. In coda vince solo il Lunano ma la Biagio Chiaravalle recriminaVALLESINA, 13 gennaio 2025 – La notiziaseconda giornata del girone di ritorno è la sconfitta del Vismara a Pergola.Gol del successoformazione di Guiducci arrivato negli ultimi mimuti di gara che condanna ladi Fulgini alla prima sconfitta del campionato e la perdita del primato che resta in mano allauscita da Marina con i tre punti e con una prestazione da grande.Mister Pazzaglia l’aveva detto che a Marina lasarebbe stata attesa da una partita tosta molto importante in ottica play-off e sarebbe stato importante essere pronti e consapevoli delle difficoltà che la partita presentava.