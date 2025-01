Robadadonne.it - Perché le aspettative disattese ci colpiscono così profondamente e come gestirle

Nelle azioni quotidiane, nel lavoro e nelle relazioni, perfino nelle proprie abitudini possiamo trovare delle. Capita a tutti e a tutte almeno una volta nella vita, ma non solo dobbiamo razionalizzare e cercare di capire se le nostresiano legittime oppure no, ma anchesfruttare il fenomeno a proprio vantaggio.leciIl termine “” deriva dal verbo latino “expectare”, che significa “attendere” oppure “cercare”. Esistono,detto, due tipi di, quelle legittime e quelle illegittime. Le prime sono legate alla realtà, un esempio: abbiamo studiato molto per un esame, importante per la nostra carriera o i nostri studi, ci siamo impegnati e abbiamo dunque eseguito perfino degli approfondimenti aggiuntivi sul programmala materia ci interessava e appassionava.