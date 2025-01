Terzotemponapoli.com - Pasculli: “Garnacho è il post Messi in nazionale. Lo vedo al meglio sulla fascia destra”

Pedro Pablo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Durante il colloquio,ha toccato diversi temi riguardanti il calcio italiano e inter, con particolare attenzione al Napoli e al giovane talento argentino.Il Napoli e lo Scudetto: l’analisi diPedro Pabloha espresso la sua opinione sul Napoli e le sue possibilità di vincere lo scudetto. “Dal Napoli m’aspetto il massimo, deve tentare di vincere lo scudetto e lo sta dimostrando. Conte gli ha dato quel carisma e quella personalità che negli altri anni gli azzurri avevano smarrito. Il Napoli ha preso l’allenatore giusto e senza le coppe europee si candida a lottare per lo scudetto insieme all’Atalanta e all’Inter”.sottolinea come l’assenza di competizioni europee potrebbe essere un vantaggio, consentendo agli azzurri di concentrarsi esclusivamenteSerie A.