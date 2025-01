Ilrestodelcarlino.it - "Nulla da rimproverare ai ragazzi. Ora recuperiamo gli assenti"

Al posto dello squalificato mister Gori è il vice Damiano Bertani ad analizzare il terzo ko di fila. "Sapevamo che era una gara contro una squadra forte – spiega - che aveva vinto 6 delle ultime 7 gare. Noi abbiamo fatto il massimo, eravamo oltre l’emergenza fra squalifiche, infortuni e gente che ha giocato stringendo i denti come Sabotic e Guidone. Abbiamo poco daai, abbiamo fatto un primo tempo difensivamente ottimo, anche se siamo stati un po’ frenetici in fase di possesso, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio la fase di possesso ma siamo stati puniti ai primi due tiri in porta". Oltre al danno anche la beffa del giallo a Sabotic, che diffidato salterà Imola, e dell’infortunio a Formato. "Dobbiamo ripartire con questo cuore e atteggiamento – prosegue - da quando siamo arrivati ii hanno dato tutto e ci hanno sempre seguito, ora speriamo di recuperare i tantie che l’infortunio di Formato non sia grave".