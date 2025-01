Oasport.it - NFL 2025, nel Wild Card Round avanzano Bills, Commanders e Eagles che stendono i Packers

Dopo Baltimore Ravens e Houston Texans si aggiungono anche Philadelphia, Buffaloe Washingtonalle squadre chenel Super, primo appuntamento dei play-offs della NFL.I Philadelphiahanno dominato 22-10 contro i Green Baycon un Jordan Love in versione “horror” da ben 3 intercetti. Ottimo inizio di Phila dopo un fumble iniziale di Nixon sul primo kick-off e match sempre condotto senza patemi. Per la formazione campione della NFC East un buon rodaggio nel primo impegno della post-season.Tutto facile anche per i Buffaloche superano 31-7 i malcapitati Denver Broncos che, in realtà, erano anche stati i primi a segnare. Ma, da quel momento in avanti, Josh Allen e company hanno macinato gioco e punti, chiudendo la pratica in largo anticipo.