Oasport.it - LIVE Sinner-Jarry 2-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: il n.1 è un po’ arrugginito in avvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Battuta vincente al centro.serve con l’80% di prime sin qui.40-15 Ancora un ace, stavolta al centro.30-15 Ace esterno. Lo sapevamo che il cileno serve bene.15-15 Servizio esterno vincente del n.36.0-15 Ottimo passante di rovescio lungolinea di, larga la volée di diritto del cileno.2-1 Battuta vincente al centro.40-15 Altro ace al centro del n.1 al mondo.30-15sbaglia la direzione dell’attacco, poi è larga la volée di rovescio in allungo.30-0 Ace al centro.15-0 Battuta vincente di, in rete la risposta del cileno con il diritto.1-1 Servizio e diritto del cileno, largo il passante di rovescio in corsa dell’azzurro. Chiaramente il n.1 è, ha bisogno di sciogliersi gradualmente dopo la lunga inattività.