Libia eletta la prima sindaca | un segnale importante ma gli ostacoli non mancheranno

Il 30 dicembre Zaira al-Fitouri è statadi Zliten, una città costiera dellacirca 150 chilometri a ovest della capitale Tripoli. È stato un fatto storico, frutto dell’attivismo delle donne libiche e anche dell’azione dell’Unità di sostegno alle donne, un organismo interno all’Alta commissione elettorale nazionale che ha il mandato di favorire la partecipazione delle donne alla vita politica, incoraggiarne la candidatura e riconoscerne il ruolo di leader. La stessa al-Fitouri è un’attivista per i diritti delle donne, riconosciuta lo scorso anno “Donna ispiratrice” dal ministero degli Affari delle donne del Governo di unità nazionale, quello riconosciuto dalla comunità internazionale.Non c’è dubbio che lasaprà difendersi dall’ambiente misogino che la circonda. Ha iniziato col definire “disonorevoli” le parole del suo predecessore, Omar al-Sagheer, che avrebbe preferito continuare il mandato o cederlo a un altro uomo dato che, parole sue, “una donna non dovrebbe ricevere ospiti”, se non forse a casa sua.