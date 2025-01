Sport.quotidiano.net - La classifica. Ma i bianconeri sono ancora fuori dalla zona play off

Ha fatto poker, la Robur: al Brilli Peri di Montevarchi è arrivata per Bianchi e compagni la quarta vittoria esterna consecutiva, dopo le affermazioni sui campi di Figline, Follonica Gavorrano e Ostiamare (33 adesso i punti indella squadra di Magrini). I, però,off, complice il successo del Ghiviborgo sul San Donato Tavarnelle. Il secondo posto è ad appena due punti, ma il gap è destinato, in ogni caso, ad aumentare: la partita tra il Grosseto (33) e il Seravezza Pozzi (35), rispettivamente terza e seconda forza del girone, è stata infatti rinviata per vento e sarà recuperata mercoledì alle 14,30. Il distacco rimarrà comunque minimo. Continua a viaggiare a ritmi sostenuti anche la Fulgens Foligno che ieri si è imposta sulla Sangiovannese (35).