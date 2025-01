Italia in lutto addio a un pezzo di storia | genio e maestro irriconoscibile dalla malattia

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’è inper la morte di una delle figure più prestigiose. Purtroppo le ultime notizie non erano state affatto rassicuranti e nella prima mattinata del 13 gennaio è arrivato il comunicato stampa della famiglia, che ne ha annunciato la sua scomparsa. Un dolore enorme per tutti coloro che gli hanno voluto bene e che lo hanno apprezzato umanamente e professionalmente.A morire è stato Oliviero Toscani, il famosissimo fotografo che da alcuni giorni era ormai ricoverato in ospedale a Cecina (Livorno) per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Era stato lui a rivelare in passato al Corriere della Sera di essere affetto da una, l’amiloidosi, che lo aveva reso quasi: “In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali”.