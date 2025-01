Sport.periodicodaily.com - Inter vs Bologna: le probabili formazioni

Gara valida per il recupero della diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Vietato sbagliare per i nerazzurri se vogliono accorciare sul Napoli capolista, ma i felsinei vogliono recuperare i punti persi per inseguire un piazzamento in Europa.vssi giocherà mercoledì 15 gennaio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI nerazzurri vanno a caccia della settima vittoria consecutiva e dunque non possono concedersi distrazioni per rimanere in scia del Napoli capolista, con la prospettiva di scavalcare i partenopei avendo un’altra partita da recuperare. Nell’ultima uscita di campionato, la squadra di Inzaghi ha espugnato di misura il campo del Venezia dimostrando la solita solidità necessaria per rivincere il titolo.