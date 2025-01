Tvplay.it - Infortunio per un Top, terremoto Juve: cambia il mercato

Il gravestravolgedella. Giuntoli costretto are subito obiettivoTra campo esi prospetta una seconda parte di Gennaio decisiva per lantus chiamata a sovvertire il trend negativo di risultati in Serie A e a rinforzarsi sulin difesa e in attacco.per un Top,il– Tvplay.it (Foto LaPresse)C’è stata una svolta nel weekend per il reparto arretrato con l’accelerata decisiva per Alberto Costa, esterno del Vitoria Guimaraes che andrà a sostituire Danilo, il quale aspetta solo il via libera per passare al Napoli. Ora Giuntoli si concentrerà sul difensore centrale. Considerate le difficoltà per arrivare ad Antonio Silva e Hancko, i bianconeri potrebbero riprovarci per Tomori, soprattutto se il Milan dovesse riuscire a prendere Kyle Walker dal Manchester City.