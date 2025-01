Ilgiorno.it - "Il sacrificio di Savarino esempio per i vigili"

A 13 anni dall’assassinio dell’agente di Polizia locale Nicolò, ieri mattina si è svolta la cerimonia di commemorazione nel parco a lui intitolato in via Livigno 5, nel Municipio 9. Alla cerimonia sono intervenuti l’assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli e il comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli, oltre alla famiglia dell’agente. "Il ricordo indelebile e tragico degli istanti e dei giorni successivi all’assassinio dell’agente Nicolòsono vividi nella mia memoria – dichiara Granelli –. So bene che il mio è un dolore collettivo e condiviso, allora come oggi, 13 anni dopo. Però, e questo è uno dei suoi preziosi lasciti, lo sgomento ci unisce, alla famiglia e alla città che lui aveva scelto per lavorare. È uno sprone a fare bene il nostro dovere per rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini e delle cittadine ma anche della Polizia locale.