Movieplayer.it - Il conte di Montecristo è su RaiPlay: i primi due espisodi sono già disponibili in streaming in anteprima

L'attesissima miniserie RAI con Sam Claflin, Ildi, è approdata a sorpresa sucon idue episodi, gli stessi che stasera verranno trasmessi sulla rete ammiraglia. Le regole valgono anche per Ildi, l'attesa miniserie con Sam Claflin: idue episodigiàinsuin. La stessa puntata verrà poi trasmessa stasera su Rai 1, in prima serata, in prima visione assoluta. Da Mare Fuori in poi, d'altronde, sembra che ormai questa sia diventata una pratica comune, non solo per la RAI ma anche per Mediaset, dove, lo scorso anno, l'di Viola come il mare 2 ha fatto registrare numeri record. In settimana era già successo con Leopardi - Il poeta dell'infinito, poi con Un passo .