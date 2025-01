Ilfattoquotidiano.it - Fuga da Napoli: l’addio di Kvaratskhelia un affare per De Laurentiis e un alibi per Conte, ma è un colpo alle ambizioni della piazza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Immaginate l’Inter vendere Lautaro Martinez a campionato in corso: non l’ha fatto nemmeno nei momenti più cupigestione Zhang. Il Milan dello scudetto, lasciar partire Leao a gennaio. Oppure la Juventus, anche nell’ultima versione meno scintillante di Sarri, non si sarebbe mai privata così da un giorno all’altro di Cristiano Ronaldo perché non serviva più alla società. Ilsì: è primo, sta dominando (insieme ai nerazzurri) la Serie A, ma è pronto a far partire a gennaio Khvicha.È qualcosa che probabilmente non ha precedenti: non si ricorda a memoria una squadra favorita per lo scudetto cedere la sua stella nel mercato invernale. Vedremo se l’si farà. Perché poi di questo si tratta, per tutte le parti in causa. In realtà non è per nulla difficile trovare le motivazioni di un evento così eccezionale.