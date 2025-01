Ilrestodelcarlino.it - Fosso, lo ’scivolone’ che rovina la festa. Errore difensivo, Chieti pareggia su rigore

MBRONE 1MBRONE (4-4-2): Bianchini 6,5; Bianchi 6, Camilloni 6, Giunchetti 6, Procacci 6; Fraternali 6,5 (18’ st Amerighi 6), Pandolfi R. 6, Podrini 6, Conti 6,5; Kyeremateng 6,5 (40’ st Urso ng), Broso (46’ st Torri ng). All. Michele Fucili.(4-3-3): Mercorelli 6; Della Quercia 6, Schiavino 6,5, Di Filippo 6, Guerriero 6; Donsah, Di Paolantonio 6 (13’ st Touré 6), Cordova 6,5: Oddo 6, Ceccarelli 6,5, Forgione 6 (46’ st Balic ng). All. Amaolo. Arbitro: Mariani di Livorno 6. Reti: 6’ st Kyeremateng; 31’ st Ceccarelli (rig.).MBRONEContros’è visto unmbrone estremamente attento e concentrato per gran parte dei novanta minuti. Come del resto era imperativo contro la terza forza del campionato. Con un’unica eccezione, però, che è proprio quella che concede ilagli abruzzesi elaai padroni di casa.