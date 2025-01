Uominiedonnenews.it - Endless Love, Curiosità: Ecco 5 Cose Che Non Sai!

Leggi su Uominiedonnenews.it

sulla soap opera turca più bella di sempre. Scopri tutto quello che certamente non sai!Le 5Più Affascinanti sulla Soap Opera Turca “Kara Sevda”La soap opera turca “Kara Sevda”, conosciuta in Italia come “Amore Infinito”, ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo con la sua trama avvincente e i suoi personaggi indimenticabili. Ma oltre alla storia d’amore tormentata tra Kemal e Nihan, ci sono numeroseche rendono questa serie ancora più interessante.cinque fatti affascinanti su “Kara Sevda” che forse non conoscevi.Prima Serie Turca a Vincere un Emmy InternazionaleNel 2017, “Kara Sevda” ha fatto la storia diventando la prima serie televisiva turca a vincere un Emmy Internazionale nella categoria “Telenovela”.